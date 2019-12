Notizie Milan – Pioli fino a fine stagione, poi l’ennesimo ribaltone

MILANO – Come riporta oggi TuttoSport, a fine stagione ci sarà un nuovo, ennesimo, ribaltone rossonero. Stefano Pioli attualmente non rischia il posto, sarà ancora lui la guida tecnica del Milan alla ripresa del campionato e con ogni probabilità arriverà fino alla fine del campionato. Pensare ad un terzo allenatore in questo momento è pura utopia, visti i conti del club meneghino e con Marco Giampaolo ancora a libro paga. In estate però le strade di Pioli e del Diavolo dovrebbero dividersi, i rossoneri punteranno su un nome “di grido”, di grande carattere e con un curriculum vitae importante. All’orizzonte si prospetta, ancora una volta, un nuovo inizio. Vero e proprio trait d’union delle ultime stagioni del Diavolo, dal dopo-Berlusconi in poi.