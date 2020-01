Notizie Milan – Pioli, dopo Rebic, proverà a rigenerare anche Paquetà

MILANO – Stefano Pioli vuole un Milan unito e compatto. Non intenzione di lasciare nessuno “per strada”, anche chi sembra che sia, attualmente, fuori dal progetto tattico dell’allenatore rossonero. E’ stato il caso di Ante Rebic, vero e proprio oggetto misterioso fino all’ultima partita partita disputata, con l’Udinese. Il croato ha sfruttato l’occasione mettendo a segno una doppietta. Venerdì prossimo, in campionato contro il Brescia, potrebbe essere il turno di Paquetà. Il brasiliano resta al centro delle indiscrezioni di mercato, ma se non arriverà un’offerta che asseconderà le richiesta della dirigenza, allora per l’ex Flamengo il futuro sarà ancora a Milanello. Pioli lo sta provando da esterno sinistro nel nuovo 4-4-2 del Diavolo e chissà se il brasiliano riuscirà a ripagare la fiducia del mister con una prova “alla Rebic”.