Notizie Milan – Piatek non partirà nella prossima sessione di mercato

MILANO –Krzysztof Piatek sembrava destinato alla cessione. Invece il suo futuro potrebbe ancora in rossonero, almeno fino alla fine della stagione, poi verranno tirate le somme di questa annata con la maglia del Milan. Le offerte arrivate alla dirigenza del Diavolo, per l’attaccante polacco, non hanno riscosso molto successo. Il club meneghino non ha intenzione di perdere l’investimento fatto un anno fa svalutando il cartellino del giocatore e sia la Fiorentina che il Genoa non vogliono, però, assecondare le alte richieste dei rossoneri. Il calciatore, dal canto suo, non ha mai nascosto la sua intenzione di voler rimanere a Milano per giocarsi una maglia da Titolare con Ibrahimovic. Tutto rimandato a giugno quindi, con Piatek che avrà a disposizione la seconda parte della stagione per smentire gli scettici e far ricredere chi oggi lo critica.