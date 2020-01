Notizie Milan – Piatek-Leao peggior coppia d’attacco della Serie A

MILANO – I numeri confermano il momento no dell’attacco rossonero. La coppia formata da Krzysztof Piatek e Rafael Leao è la peggiore di tutta la Serie A. Lo confermano i numeri statistici: fino a questo punto della stagione la coppia del Milan ha realizzato soltanto due goal , su azione, 1900 minuti. Zlatan Ibrahimovic sarà chiamato ad invertire il trend, a dir poco negativo del Diavolo. Lo svedese avrà il compito di alzare la media realizzativa della squadra di Pioli. Dal mercato però potrebbero arrivare anche nuove soluzioni, la partenza della punta polacca non è solo un’ipotesi e il Milan potrebbe decidere di affondare il colpo per un nuovo attaccante, in questi giorni era circolato il nome di Andrea Petagna, ex delle giovanili rossonere.