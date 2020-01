Notizie Milan – Piatek è l’ultimo nome per l’attacco della Roma

MILANO – Il nome di Krzysztof Piatek è sempre al centro delle indiscrezioni di mercato. L’ultima, riportata dal Corriere dello Sport, riguarda un possibile interesse della Roma, che potrebbe provare a portare l’attaccante polacco a Trigoria qualora Nikola Kalinic accettasse il trasferimento. Il croato è arrivato quest’estate in prestito dall’Atletico Madrid e in questa sessione di mercato ha già rifiutato diverse soluzioni, tra cui il Newcastle. Perotti potrebbe essere la pedina di scambio per arrivare al pistolero rossonero, ma il club giallorosso nei giorni scorsi ha smentito, però, la partenza dell’ex Milan a gennaio, tramite le parole del ds Petrachi e del tecnico Fonseca.