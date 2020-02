Notizie Milan – Piatek continua il periodo no, anche in Germania

MILANO – Continua la stagione storta di Krzysztof Piatek, Nonostante a gennaio abbia cambiato squadra: dal Milan all’ Herta Berlino. Anche in Germania il polacco, dopo un buon inizio, goal all’esordio e nell’ultimo turno di coppa nazionale, le cose sembrano aver preso ancora una volta una brutta piega. La sua squadra è reduce da un brutta sconfitta, 5-0 contro il Colonia, nell’ultimo turno di Bundesliga. Il pistolero non è riuscito a dare il suo contributo, sia in termini di reti che di tiri in porta, durante i 90′ regolamentari. L’ex rossonero ha fatto registrare 0 conclusioni verso il portiere avversario e non riuscendosi, in alcun modo, a rendersi pericoloso.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live