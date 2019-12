Notizie Milan – Perinetti: “Cambiare potrebbe essere l’ideale per Piatek”

MILANO – Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva sulla vicenda Piatek. L’attaccante potrebbe lasciare il Milan a gennaio, ecco cosa ha detto l’ex direttore generale del Genoa: «Con L’arrivo di Ibra Piatek potrebbe partire, credo che un cambiamento potrebbe fargli bene, sarebbe l’ideale in questo momento. Questo è il calcio, alcuni calciatori sanno dare il massimo in determinati contesti piuttosto che in altri. Piatek è quel tipo di giocatore che ha difficoltà ha giocare con il resto della squadra, è un finalizzatore ed è poco incline a calarsi negli schemi». Dopo il ritorno di Ibrahimovic a Milanello un’eventuale partenza dell’attaccante polacco non è da escludersi.