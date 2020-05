Notizie Milan – Per Higuain soluzione “alla Ibrahimovic”

MILANO – Gonzalo Higuain, ex attaccante del Milan, è tornato dall’Argentina ed ha iniziato il periodo di quarantena. Secondo quanto riporta Tuttosport però, la Juventus potrebbe seguire l’esempio dei rossoneri, che hanno interrotto la quarantena dell’attaccante svedese dopo la negatività anche al secondo tampone per il Coronavirus. L’intenzione dei bianconeri è quella di sottoporre il calciatore a un doppio test nell’arco di quarantotto ore e se le risposte saranno negative, come per Ibrahimovic e il Milan, allora potrà tornarsi ad allenare con il resto del gruppo. Rifacendosi sempre alle linee guida del nuovo protocollo sanitario.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live