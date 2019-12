Notizie Milan – Pellegatti: “Todibo vorrebbe vestire la maglia rossonera”

MILANO – Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo di conclamata fede milanista, è intervenuto oggi sulla questione Todibo. Il centrale del Barcellona è in orbita rossonera e potrebbe essere il primo colpo della società meneghina in vista della prossima finestra di mercato. Ecco cosa ha dichiarato: «Todibo sembrerebbe aver rotto con il Barcellona. Dopo la buona prestazione contro l’Inter il calciatore è finito nuovamente in panchina, un fatto che il classe ’99 non ha molto gradito e vorrebbe cambiare aria. Il Milan reputa l’ex Tolosa un buon giocatore, con grandi margini di miglioramento, mentre, il giocatore stesso reputa i rossoneri la squadra ideale, perchè crederebbe in lui e gli permetterebbe di giocare e di crescere. I contatti tra le due società sono ottimi e frequenti. L’ostacolo maggiore sono i 20 milioni che i blaugrana chiedono per il proprio tesserato e non il diritto di recompra, come si poteva ipotizzare. Il Milan potrebbe finanziare il colpo Todibo con la cessione di Kessie, o quella di Ricardo Rodriguez».