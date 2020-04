Notizie Milan – Pato: “Cassano e Robinho i più simpatici”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Alexandre Pato è tornato a parlare del Milan. L’attaccante brasiliano ha preso parte alla diretta Instagram della pagina 433 e si è soffermato sul suo periodo rossonero. Ecco le sue parole.

I compagni più simpatici con cui ha giocato.

: «Senza ombra di dubbio Cassano e Robinho. Avevano sempre voglia di scherzare, ci sono state volte in cui bisognava fermarli, dirgli di smetterla, perché non riuscivamo ad allenarci a forza di ridere».

Con quale compagno invece non vorrebbe condividere la quarantena.

: «Penso Gattuso. E’ una persona davvero simpatica ma anche molto nervoso, non so riuscirebbe a stare fermo in casa per 10 minuti, potrebbe arrabbiarsi davvero tanto (ride, ndr)».

