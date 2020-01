Notizie Milan – Parisi: “Il cambio di modulo ha penalizzato Suso”

MILANO – Fabio Parisi, noto procuratore sportivo, è intervenuto all’interno del programma radiofonico Tutti Convocati sulle frequenze di radio24, e ha parlato del momento che sta vivendo Suso al Milan. Ecco le sue parole.

: «Il cambio di modulo del Milan ha penalizzato Suso. Lo spagnolo sa perfettamente chi è il suo agente, qualcuno ha già iniziato ad alzare il telefono per far presente questa situazione. Credo che ieri Suso sia andato a Casa Milan, da solo, ad incontrare la dirigenza soltanto per non inasprire i toni».

Il momento che sta vivendo Suso al Milan non è dei migliori e sembra che il calciatore abbia chiesto la cessione al Milan . https://www.ilmilanista.it/gazzanet/esclusiva-suso-chiede-la-cessione-bonaventura-e-addio-raiola-a-giugno-andra-via/