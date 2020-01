Notizie Milan – Orrico: “Ibra ha il compito di svegliare i compagni”

MILANO – Corrado Orrico, ex allenatore di Serie A, ha parlato del Milan ai microfoni della trasmissione sportiva radiofonica Maracanà. L’opinionista di Sky si è espresso sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero e dell’attuale stagione del club meneghino. ecco cosa ha detto: «Credo che Ibrahimovic abbia un compito ben preciso: svegliare i suoi compagni. Il Milan attualmente sembra aver perso lo spirito agonistico, è una squadra malata. Non come la Juventus, che è sempre una squadra molto forte, o l’Inter, che ha fatto un salto in avanti con l’arrivo di Conte». Sul Milan continuano a piovere critiche, sia da parte de tifosi rossoneri, che dagli esperti di calcio.