Notizie Milan – Orrico: “Boban e Maldini? dovrebbero nascondersi”

MILANO – Corrado Orrico oggi ai microfoni di Tuttomercatoweb.com si scagliato contro la dirigenza rossonera. Ecco le parole dell’ex allenatore su Boban e Maldini.

: «Credo che Pioli sia una persona seria e un buon allenatore. Non ti farà scalare l’Everest, si ferma ai primi rifugi, però è un bravo professionista. Mi dite cosa fanno Boban e Maldini? Dovrebbero andare a nascondersi per una settimana, invece vanno davanti alle tv e spiegano che il Milan, nel derby, ha giocato il miglior primo tempo degli ultimi cinque anni. Allora quanto siete scemi, dopo una prima frazione di gioco simile, a fare un secondo tempo da schiaffi in faccia? Sacchi una volta disse che ‘i suoi ragazzi non gli erano piaciuti’ e Berlusconi rispose con una intervista che il Milan non era suo, ma dei milanesi. La strada del grande Milan era quella del dominio di Berlusconi. Servirebbe un leader, invece si palleggiano le responsabilità, uno vuole tenere Pioli, poi c’è chi rivorrebbe Allegri e si pentito di aver mandato via Giampaolo. Troppe voci e pochi investimenti sui campioni. Maldini dice che non possono prendere un calciatore da 70 milioni e infatti lo prendono gli altri e ci vincono. Dove sono i campioni? I rossoneri ne hanno uno che ha 38 anni e meno male che c’è Ibra, almeno qualcuno da qualche calcio nel sedere ai più giovani. E’ difficile lavorare al Milan perché c’è una suddivisione di responsabilità che è infinita, poi c’è Gazidis, la parte oscura del club. Ha protetto Pioli solo per non pagare un altro stipendio».

