Notizie Milan – Ordine: “Derby, un gigante e i lillipuziani”

MILANO – Franco ordine, noto giornalista sportivo, è tornato a parlare del derby di Milano e del momento che sta vivendo il Milan. Ecco uno estratto dalle colonne de “il Giornale“.

: «Un gigante circondato da lillipuziani. Naturalmente mi riferisco a Zlatan Ibrahimovic, Questo è il Milan uscito dal derby con le ossa rotte, quarta sfida milanese persa di fila. Non accadeva dall’83, prima dell’avvento di Berlusconi. La credibilità del nuovo corso ridotta ulteriormente e il futuro avvolto in una nebulosa».

