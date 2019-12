Notizie Milan – Omeragic rischia di slittare all’estate

MILANO – Il Milan segue Omeragic, giovane difensore di proprietà dello Zurigo, classe 2002. L’entourage del giovane calciatore ha confermato i contatti con la dirigenza rossonera, prendendo però tempo. Il Diavolo rischia di vedere arrivare lo svizzero, a Milanello, soltanto durante la prossima sessione estiva di mercato. La volontà dello Zurigo infatti è quella di privarsi del difensore soltanto a campionato concluso e lo stesso calciatore vorrebbe restare dov’è in modo da guadagnarsi un posto con la nazionale elvetica, in vista dei prossimi europei di calcio. Il Milan potrebbe decidere comunque di affondare il colpo ora, in modo da bruciare la concorrenza, e programmare il suo arrivo a giugno.