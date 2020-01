Notizie Milan – Oltre ai rossoneri Balotelli salterà anche il Bologna

MILANO – Mario Balotelli non ci sarà al Rigamonti, nel prossimo impegno delle Rondinelle contro il Milan. L’attaccante è stato espulso nell’ultimo match di campionato, contro il Cagliari per somma d’ammonizioni. Il giocatore aveva commesso un fallo, per il quale era stato ammonito e poi ha reagito male alla vista del cartellino giallo, rivolgendosi in malo modo nei confronti del direttore di gara. Un episodio che non è passato inosservato e che gli costato la massima sanzione: l’espulsione. Balotelli salterà la partita contro la sua ex squadra, come nel girone d’andata, ma non solo. Poco fa sono state rese le decisioni del Giudice Sportivo, che ha fermato il calciatore per i prossimi due turni, quindi non solo per la partita con il Diavolo. Non ci sarà nemmeno contro il Bologna, una tegola per Corini e per il Brescia, impegnati nella corsa salvezza.