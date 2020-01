Notizie Milan – Occhio alla concorrenza per Matty Cash

MILANO – Il Milan dovrà fare i conti con la concorrenza per arrivare a Matty Cash. Sul terzino destro del Nottingham Forest ci sarebbe anche il Southampton, secondo quanto riporta Sky Sports Uk. I rossoneri avrebbero messo nel mirino il giocatore in vista della prossima stagione, ma il Diavolo per assicurarsi le prestazioni del laterale dovrà mettere mano al portafogli. Matty Cash viene valutato dal suo club intorno ai 18 milioni di euro, dato che in questa stagione il classe ’97, ha realizzato 2 gol e 4 assist in 29 presenze tra Championship ed EFL Cup. Se il giocatore manterrà questo ruolino di marcia allora la fila aumenterà, quest’estate, e il Milan potrebbe essere costretto a rivedere i suoi piani.