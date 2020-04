Notizie Milan – Nuove voci su Mario Gotze e la Roma

MILANO – Le ultime indiscrezioni di mercato avevano riportato l’interesse del Milan nei confronti di Mario Gotze. Il calciatore sembra essere ormai ai saluti con il suo attuale club, il Borussia Dortmund e nella prossima finestra di mercato dovrebbe cambiare squadra. Come riporta Sky Sport, però, non ci sono soltanto i rossoneri sulle tracce del tedesco, anche la Roma ci pensa. Il fantasista sarebbe stato offerto alla compagine giallorossa, ma come per il Diavolo, l’ostacolo maggiore è rappresentato dall’ingaggio di Gotze. Attualmente sembra che un’avventura in Serie A possa affascinare il giocatore, ma servirà un sacrificio e rinunciare a una parte dello stipendio.

