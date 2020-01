Notizie Milan – Nuove offerte per il giovane Gabbia

MILANO – C’è un altro difensore che potrebbe salutare il Milan, si tratta di Matteo Gabbia. Per l’ex giocatore della Primavera rossonera sono arrivate diverse richieste. In Serie B il Benevento, di mister Filippo Inzaghi, e il Pescara sono interessate al giocatore e le due società hanno chiesto il calciatore in prestito. Sul centrale, però, non ci sono squadre della serie cadetta, ma anche di Serie A: Lecce e SPAL ci stanno pensando, vorrebbero rinforzare la propria rosa, per continuare la lotta salvezza. La dirigenza rossonera potrebbe decidere di cedere Gabbia. Infatti il diavolo avrebbe intenzione di provarsi del giocatore, in questa sessione di mercato, per poi farlo tornare alla base con più esperienza. Il nazionale Under 21 rappresenta il futuro del Milan.