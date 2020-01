Notizie Milan – Nuove indiscrezioni sul futuro di Piatek

MILANO – Il futuro di Krzysztof Piatek resta un’incognita. L’attaccante polacco ha la fila di pretendenti, pronte ad accaparrarsi il calciatore soltanto in prestito. Il Milan però non ha intenzione di provarsi del pistolero a titolo temporaneo, la dirigenza rossonera vorrebbe monetizzare dalla cessione dell’ex Genoa. Ecco quindi che inizia a farsi largo, sempre con più insistenza, l’ipotesi di una sua permanenza, fino a fine stagione, nella società meneghina. Pioli sembra aver deciso per un cambio di modulo, il 4-4-2, provato nel secondo tempo contro la Sampdoria e riproposto dal primo minuto nell’ultimo match di campionato con il Cagliari. Lo stesso tecnico del Milan ha però aperto alla possibilità di vedere Ibrahimovic e Piatek insieme in campo, l’unica remora dell’allenatore è legata all equilibrio che dovrà garantire la squadra, una volta schierato “l’attacco pesante”. Se non arriveranno offerte congrue, in questa sessione di mercato, allora il pistolero resterà tra le fila del Diavolo.