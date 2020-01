Notizie Milan – Nuove indiscrezioni su Rodriguez al Napoli

MILANO – Il Napoli continua a pensare a Ricardo Rodriguez per gennaio, come riporta il Corriere dello Sport. I partenopei devono risolvere la situazione legata a Ghoulam e poi si concentrerà su un nuovo terzino sinistro. Giuntoli, ds degli Azzurri, avrebbe già individuato il profilo adatto. Si tratta di Kostas Tsimikas, terzino classe ’96 dell’Olympiacos. Il suo arrivò però dovrebbe concretizzarsi soltanto in estate. Il laterale del Milan attualmente, in ordine di preferenza, sarebbe la seconda scelta dei partenopei. Tutto è legato al futuro dell’algerino, se accetterà o meno le offerte dalla Cina o quella arrivata da Marsiglia.