Notizie Milan – Nuove concorrenti per Camavinga del Rennes

MILANO – Con il passare dei giorni aumentano le pretendenti per Eduardo Camavinga. Il calciatore è uno dei grandi obiettivi del Milan, per la prossima stagione. L’arrivo del giocatore francese a Milanello sembra però un miraggio. Sulle tracce del centrocampista del Rennes non ci sono soltanto i rossoneri, anche il Real Madrid e il Paris Saint Germain starebbero osservando il gioellino. La fila però è ancora più lunga, Aresenal, Manchester City, Manchester United, Barcellona, Liverpool e Borussia Dortmund tutte pronte ad accaparrarsi le prestazioni di Camavinga. Il calciatore ha soltanto 17 anni e il prezzo base dell’asta, perchè in estate sarà una vera e propria asta il giocatore, è di 20 milioni di euro.