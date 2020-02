Notizie Milan – Non tramonta l’idea Spalletti per la prossima stagione

MILANO – Stefano Pioli potrebbe non essere confermato alla guida del Milan, nonostante sia riuscito a mettere sui binari giusti i rossoneri. L’unione d’intenti della squadra, l’aver rilanciato Bennacer, Rebic e Castillejo potrebbe non essere sufficiente. La dirigenza del Diavolo sembra sia orientata ad operare per nuovo cambio della guida tecnica quest’estate e se le ultime voci riportavano, ancora una volta, la suggestione Rangnick. Il Corriere dello Sport, invece, rilancia l’idea Spalletti. Il tecnico toscano era stato molto vicino al prendere il testimone da Marco Giampaolo, ma poi alla fine si optò per Pioli, viste le difficoltà nell’arrivare all’ex Inter e Roma. Quest’estate, invece, il Milan potrebbe avere la strada sgombra per mettere sotto contratto Spalletti.

