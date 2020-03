Notizie Milan – Non solo Boban. Maldini, Massara e Pioli sotto esame

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Non c’è soltanto il futuro di Boban in bilico. Elliott, il fondo proprietario del Milan, starebbe valutando anche l’operato di Maldini, Massara e Pioli in vista della prossima stagione. Per il croato si va verso il licenziamento per giusta causa, Gazidis avrebbe intenzione di liberarsi presto anche dell’ex capitano dei rossoneri. Così da poter ragionare poi sul profilo dell’attuale direttore sportivo del Diavolo. Per quanto riguarda invece il tecnico il suo futuro appare già segnato, nonostante l’ottimo lavoro fatto fino ad ora. Non dovrebbero servire i buoni risultati, la rivalutazione di rebic e l’esplosione di Theo Hernadez. Il prescelto è Rangnick.

