Notizie Milan – Non è tutto da buttare dopo il derby

MILANO – Il derby è stato consegnato agli archivi e il giorno dopo, in casa Milan, si cerca di ricomporre i cocci. L’Inter ha sfoderato una prova di carattere contro i rossoneri, che difficilmente verrà dimenticata. Un 4-2 in rimonta che brucia. Eppure nella prima frazione di gioco la squadra di Stefano Pioli ha mostrato i muscoli, andando in vantaggio con Rebic e trovando il raddoppio con Ibrahimovic. Il Diavolo era riuscito ha bloccare gli uomini di Conte grazie la pressing alto che aveva “asfissiato” il gioco dei cugini. Una scelta che probabilmente, anzi, sicuramente è stata pagata nel secondo tempo, quando il Milan è sparito dal campo lasciando l’Inter padrona del gioco. Adesso i rossoneri sono chiamati a ripartire nel migliore dei modi, in semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Magari riuscendo anche a replicare il buon primo tempo di ieri sera, senza cali fisici e di concentrazione.

