Notizie Milan – Non ci sono i rossoneri su Juan Jesus

MILANO – Non solo il Milan. Sulle tracce di Juan Jesus, difensore in forza alla Roma, c’è anche il Cagliari di Rolando Maran. I rossoblù vorrebbero portare il calciatore nell’isola con la formula del prestito. Il Milan, invece, potrebbe provare a chiudere il giocatore anche con un’altra formula, come il trasferimento a titolo definitivo, oppure, provare ad inserirlo nella trattativa per Suso in giallorosso. La dirigenza del Diavolo sta pensando al brasiliano grazie alla sua duttilità. Dato che può ricoprire due ruoli: il centrale difensivo e il terzino sinistro. nei prossimi giorni sono attese novità, ma prima di provare l’affondo il Milan ha intenzione di chiudere l’operazione in uscita di Mattia Gabbia.