Notizie Milan – Non c’è solo Milik per l’attacco della prossima stagione

MILANO – Non c’è soltanto Arkadiusz Milik nei pensieri del Milan, per l’attacco della prossima stagione. Con il futuro di Ibrahimovic ancora avvolto dall’incertezza i rossoneri si sarebbero messi alla ricerca di una nuova prima punta, da prendere nel caso in cui lo svedese decidesse di salutare il Diavolo. Come riporta il quotidiano Tuttosport, infatti, il club meneghino avrebbe messo gli occhi anche su Jonathan David, giovane punta del Gent. Anche in questo caso però il Milan dovrà fare i conti con una folta concorrenza, dato che sul calciatore c’è l’interesse di molte squadre tra cui: Barcellona, Porto, PSV Eindhoven, Arsenal, Bayern Monaco ed Everton.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live