Notizie Milan – Non c’è solo Ibra, il club al lavoro per una cessione

MILANO – Il ritorno di Ibra in rossonero è la grande notizia di giornata, ma non c’è solo lo svedese nei pensieri del Milan. Il club meneghino non ha ancora ufficializzato l’arrivo dell’ex Los Angeles Galaxy, ma dopo aver definito gli ultimi dettagli si concentrerà sulle cessioni. Almeno uno tra Piatek e Suso potrebbe essere sulla lista dei partenti. Il polacco non sta vivendo la sua migliore stagione a Milano e un suo trasferimento dovrebbe essere la soluzione più logica, ma Elliott difficilmente adesso riuscirebbe a incassare la cifra spesa un anno fa. Per quanto riguarda Suso, invece, la situazione sembra essere più chiara: lo spagnolo è arrivato al Milan a parametro zero e una sua eventuale partenza rappresenterebbe una plusvalenza per i rossoneri. Le pretendenti per l’ex Liverpool non mancherebbero, la dirigenza rossonera ci sta pensando.