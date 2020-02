Notizie Milan – Nocerino: “Sono pronto per allenare le giovanili rossonere”

MILANO – Antonio Nocerino dopo aver appeso definitivamente gli scarpini al chiodo, non ha lasciato il mondo del calcio. Anzi, la sua intenzione è quella restarci, come allenatore. La sua intenzione è quella di lavorare con i ragazzi che stanno per affacciarsi al mondo professionistico di questo sport. Ecco le sue parole.

: «Oggi lavoro qui ad orlando e alleno i ragazzi dell’Under 15 e dell’Under 17, ma il mio sogno è quello di lavorare con ragazzi di età superiore: tra i 18 e i 19 anni. So che sono in grado di poterlo fare, pretendo molto da me stesso e chiedo la stessa cosa ai miei ragazzi, ho ambizione e passione. A giugno potrebbe cambiare qualcosa, chissà. Al Milan non potrei ami dire di no, per stima e affetto, ma non solo ai rossoneri. Vorrei portare la mia esperienza a giovani calciatori che stanno per fare il grande salto, che iniziano ad essere adulti: potrei trasmettere i miei valori, fargli capire l’importanza di dove sono e perchè sono lì».