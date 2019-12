Notizie Milan – Niente Schone per i rossoneri

NOTIZIE MILAN – Il Milan, dopo aver ingaggiato Ibrahimovic, sta pensando a come continuare a rinforzare la squadra in modo da poter centrare il ritorno in Champions League. Tra i profili che sono stati visionati in Casa Milan c’è anche quello del danese Lasse Schone, ex Ajax. ora in forza al Genoa. Il regista, che piace molto anche al Napoli, a gennaio non potrà cambiare maglia. Infatti qualora dovesse lasciare il Genoa l’unico club che potrà prenderlo e schierarlo sono i Lancieri. Non a caso il regolamento FIFA non permette a un giocatore di vestire più di due maglie durante la stagione e il danese in questa ha vestito proprio la maglia dell’Ajax durante la sfida di Supercoppa olandese contro il PSV.