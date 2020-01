Notizie Milan – Nestorovski: “Domenica proveremo a fare tre punti”

MILANO – Nestorovski, attaccante dell’Udinese, prossimo avversario del Milan in campionato, è stato intervistato da Udinese TV. Ecco cosa ha detto sul prossimo impegno dei friulani, attesi domenica a San Siro.: «Ci dobbiamo mettere questa bruta sconfitta alle spalle, anche se il risultato è pesante. Adesso dobbiamo concentrarci sul Milan, cercheremo di fare una grande partita domenica. Dobbiamo lavorare sodo e cercare di cancellare gli errori commessi questa sera. Ultimamente in campionato stiamo andando bene, siamo in grande forma. Veniamo da tre vittoria consecutive e andremo a Milano per cercare di fare tre punti».