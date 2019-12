Notizie Milan – Nel mirino un difensore dello Zurigo

MILANO – Dalle ultime indiscrezioni di mercato è trapelato l’interesse del Milan per Becir Omeragic, difensore centrale svizzero classe 2002, attualmente in forza allo Zurigo. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore, per gennaio, in modo da rinforzare il reparto arretrato di Stefano Pioli. Boban e Maldini sono al lavoro per riuscire a portare il calciatore a Milanello. L’obiettivo della società meneghina è arrivare al difensore, prima della concorrenza, in modo da non vedere lievitare il costo del cartellino. Omeragic a breve farà il suo esordio nella nazionale maggiore ed è considerato uno dei migliori prospetti in quel ruolo, grazie anche alla sua giovane età. L’acquisto del difensore è una priorità per il Diavolo, a causa dell’infortunio che terrà fermo a lungo Duarte.