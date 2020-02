Notizie Milan – Musacchio: “Vogliamo fare una grande partita”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Mateo Musacchio ha parlato, a pochi giorni dal derby, ai microfoni di sportmediaset.it. Il difensore del Milan si è soffermato sulla stracittadina, ormai alle porte, e sulla presenza in campo, o meno, di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole.

: «Arriviamo alla partita con l’Inter in un buon momento, siamo in fiducia. Affronteremo una grande squadra domenica, ma noi abbiamo voglia di fare una grade partita contro di loro. Ibra per noi è fondamentale, sappiamo tutti che è un grandissimo calciatore, basta vedere cosa ha fatto da quando è arrivato. Stiamo parlando di un grandissimo giocatore, guardate cosa fa ogni volta che scende in campo, quanto ci aiuta, da quando si è unito a noi, la stagione è cambiata. Sta facendo di tutto per esserci contro l’Inter e ovviamente spero sia in campo domenica sera».