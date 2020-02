Notizie Milan – Montolivo si ritira definitivamente dal calcio giocato

MILANO – Riccardo Montolivo appende definitivamente gli scarpini al chiodo. Lo ha comunicato il suo procuratore, Giovanni Branchini, intervistato da TMW Radio. L’agente non ha nascosto la sua amarezza per il trattamento riservato al suo assistito, ecco le sue parole.

: «Questa è davvero una pagine triste del nostro calcio. Mi rivolgo a chi l’ha scritta, a chi l’ha subita e a chi ha fatto finta di non vedere. Montolivo si ritira definitivamente dal calcio giocato, se non giochi da un anno e mezzo poi riprendere il ritmo è davvero difficile. Ha preferito fare questa scelta perché riprendere dopo il lungo stop non sarebbe stato intelligente. Non avrebbe reso secondo i suoi standard».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live