Notizie Milan – Molti i calciatori in vendita ma poche offerte

MILANO – Sono diversi i calciatori del Milan che attualmente sono al centro delle voci di mercato. I rossoneri davanti alla giusta offerta, potrebbero decidere di far partire alcuni giocatori in rosa. Da Rodriguez, a Kessie, da Piatek, a Paquetà. Sono tanti i nomi messi in vetrina dal Diavolo, tutte le eventuali partenze servirebbero a dare ossigeno alle casse del club meneghino, che vivono un momento drammatico. Sono pochi i calciatori considerati incedibili, ma le offerte pervenute a Milanello non hanno soddisfatto le richieste della dirigenza rossonera, che ha intenzione di accettare solo offerte “a titolo definitivo”. Nessun prestito, né obbligo, né diritto di riscatto per il momento.