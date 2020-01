Notizie Milan – Mister Ganz opta per il cambio di modulo

MILANO – Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato nel post partita del match tra le sue ragazze e la Roma, dell’ex Giuliano. Le rossonere hanno vinto in extremis, al Vismara, contro le Giallorosse per 3-2. Ecco le parole del tecnico sul possibile cambio di modulo.

: «Oggi, secondo me, potremmo aver trovato una buona formula. Non so, però, se continueremo su questa strada. Dal 4-3-2-1 si può passare al 4-3-1-2 con Pamela che potrebbe abbassarsi. Chi ne beneficerà sarà soprattutto Valentina Giacinti, aveva bisogno di un partner d’attacco. Dobbiamo evitare che si isoli davanti come accade nel 4-3-3».