Notizie Milan – Mirabelli: “Volevo portare Milik in rossonero”

MILANO – Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare del Milan ai microfoni di Radio Kiss Kiss. L’ex dirigente del club meneghino si è soffermato sulla suggestione di mercato, legata all’approdo di Milik in rossonero. Ecco cosa ha detto.

: «Milik lo seguivo, prima che andasse al Napoli volevo all’Inter (Mirabelli è stato capo-scout dei nerazzurri ndr) e poi anche al Milan. La sua valutazione in questo momento è altissima, ma stiamo parlando di un calciatore davvero forte, che può fare bene in qualunque squadra giochi. Spero per i partenopei che possa restare, ma è un giocatore da top club e la questione legata al suo rinnovo contrattuale potrebbe fare gola a tante squadre».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live