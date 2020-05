Notizie Milan – Mertens più vicino al rinnovo con il Napoli

MILANO – Sportitalia ha riportato delle nuove indiscrezioni sul futuro di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli ha il contratto in scadenza e negli ultimi giorni era stato accostato a diversi club, compreso il Milan. La squadra che però sembrava essere in vantaggio era l’Inter, ma gli ultimi sviluppi hanno aperto una pista clamorosa. Secondo la fonte, che cita il sito ufficiale di Alfredo Pedullà, il belga sarebbe molto vicino a rinnovare con la società partenopea. Il club di De Laurentiis a marzo aveva offerto al calciatore un accordo biennale sui 4 milioni a stagione più relativi bonus. La cifra sarebbe stata ritoccata verso l’alto, bonus compresi, ma quello che sembra stia facendo la differenza è la volontà del giocatore, non più così convinto di lasciare Napoli.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live