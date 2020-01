Notizie Milan – Mercato, si continua a guardare in casa Roma

MILANO – Il Milan è sempre attivo sul mercato. La dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino un altro calciatore della Roma, dopo Under. Si tratta di Juan Jesus. Il brasiliano sarebbe un’importante alternativa all’interno della rosa del Diavolo, grazie alla sua duttilità tattica. Il calciatore, infatti, può ricoprire più ruoli, sia il centrale difensivo che il terzino sinistro. In entrambi i casi alla società meneghina servirebbero rinforzi in quelle zone del campo, dato i centrali in rosa sono attualmente tre: Musacchio, Romagnoli e Kjaer. Gabbia potrebbe essere ceduto in prestito, mentre Duarte sarà fermo a lungo per un infortunio. Sulla fascia sinistra, invece, il Milan attende notizie per il passaggio di Ricardo Rodriguez al Fenerbahce. Se l’elvetico dovesse partire rimarrebbe soltanto Theo Hernandez da poter schierare in quella zona del campo. L’opzione Juan Jesus potrebbe diventare più concreta con il passare dei giorni.