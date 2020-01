Notizie Milan – Mercato, nel mirino un calciatore del Basilea

MILANO – La prossima finestra di mercato si avvicina e il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Dopo aver definito il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ed aver trovato l’accordo con il Barcellona per Todibo, i rossoneri si stanno concentrando anche su altri profili. L’obiettivo è quello di regalare a mister Pioli una rosa più competitiva rispetto a quella attuale. L’ultimo nome accostato al diavolo è quello di Noah Okafor, punta classe ’00 del Basilea, squadra svizzera. Anche su questo calciatore però c’è una forte concorrenza, caratteristica delle ultime sessioni di mercato della società meneghina. Inter, Juventus, Manchester City e Borussia Dortmund sono anche loro sulle tracce della giovane punta, che in questa stagione ha realizzato 3 goal tra campionato ed Europa League.