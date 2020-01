Notizie Milan – Mercato, nel mirino un altro centrale difensivo

MILANO – Il brutto infortunio capitato Duarte ha complicato quelli che erano le strategie di mercato del Milan. A questo vanno aggiunte la cessione di Caldara all’Atalanta e quella probabile di Gabbia. I rossoneri attualmente hanno soltanto tre calciatori, di ruolo, schierabili come centrali difensivi: Musacchio, Romagnoli e Kjaer. Per questo motivo la dirigenza rossonera è tornata al lavoro per regalare a Stefano Pioli un nuovo giocatore. Sono già diversi i nomi di giocatori accostati al Diavolo, da Juan Jesus della Roma a Wesley Fofana del Saint-Etienne e Omar Alderete del Basilea, a questi va aggiunto anche Jean Marcelin. Giovane difensore, classe 2000 in forza all’Auxerre, titolare in Ligue 2 dove ha raccolto in questo inizio di stagione 15 presenze.