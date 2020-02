Notizie Milan – Marchisio: “La scelta di Bonucci fu rispettata da tutti”

ULTIME NOTIIE MILAN

MILANO – Claudio Marchisio, ai microfoni di DAZN, è tornato a parlare sul trasferimento di Bonucci al Milan, dalla Juventus, nell’estate del 2017. Ecco cosa ha detto a riguardo l’ex centrocampista bianconero.

: «Quando ci comunicò la sua decisione rispettammo tutti quella scelta. E’ un grande calciatore, che aveva voluto provare un altro percorso personale. Una scelta è sempre una questione personale e noi la accettammo, questo vale per lui ma anche per tutti gli altri giocatori. Alle volte si può essere influenzati anche da questioni personali, come la famiglia e queste cose possono portarti a voler cambiare. Non c’è solo l’ambito sportivo».

