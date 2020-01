Notizie Milan – Maran: “Ancora arrabbiati per la sconfitta con la Juve”

MILANO – Continua l’avvicinamento al prossimo match di campionato per il Milan. I rossoneri, domani alle 15:00, affronteranno il Cagliari di Rolando Maran nell’ultima giornata di campionato, la diciannovesima di Serie A. Il tecnico dei sardi ha parlato, oggi, nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco cosa ha detto: «Volevamo iniziare il nuovo anno in modo diverso, ma non è andata come volevamo, siamo ancora molto arrabbiati per la sconfitta on la Juventus. Però la lezione c’è stata d’aiuto, perchè siamo stati concentrati sul lavoro per tutta la settimana. Cacciatore e Ceppitelli non saranno della partita, oltre Pavoletti. Cragno, invece, verrà con noi ma non potrà scendere in campo».