Notizie Milan – Manicone: “Ibra è andato oltre le aspettative”

MILANO – Il derby di Milano degli argomenti più discussi e scritti “dell’Italia Pallonara”, in questi giorni. Manca davvero poco, soltanto 3 giorni e poi sarà tempo di Inter-Milan. Antonio Manicone, ex calciatore e oggi allenatore in seconda di Vladimir Petkovic è intervenuto ai microfoni di Maracanà, programma radiofonico sportivo, e ha parlato della partita tra nerazzurri e rossoneri. Ecco le sue parole.

: «Il derby di Milano ha sempre un grande fascinato, io l’ho giocato sia nel periodo delle giovanili che in prima squadra (con la maglia dell’Inter). Tutte e due le squadre arrivano bene a questa partita, potrebbe prevalere la sfavorita, ma io, vista anche la classifica, dico Inter». Manicone ha poi risposto alla domanda sugli impatti di Ibrahimovic e Conte: «Da entrambi ci aspettavamo un grande impatto. Tutti sanno cosa può Antonio Conte alle squadre che allena, mentre credo che Ibra sia andato oltre le aspettative. Adesso il Milan, con lui, sembra più sereno, ha portato tanta autostima».