Notizie Milan – Maldini: “Provare a ripartire, con un occhio alla sicurezza”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan è intervenuto in diretta nel programma “che tempo che fa”, in onda su Rai 2, condotto da Fabio Fazio.

Sul periodo di malattia, legato al Coronavirus.

:”All’inizio è stat dura, abbiamo avuto tutti il virus in famiglia. Io, mia moglie e i miei figli. Non nascondo che sono state due settimane difficili”.

Sulla ripresa del campionato.

“La mia opinione è che si debba provare a finire il campionato, perché il calcio è un’azienda, con importanza economica e sociale, in Italia e nel resto del mondo. Dobbiamo provare almeno a ripartire, perché sostiene anche gli altri sport, dobbiamo provarci. E’ complicato trovare un protocollo e mettere d’accordo le parti, ho partecipato alle ultime due riunioni della Lega Serie A. C’è un’unione d’intenti, ma questa idea va trasferita alla Federcalcio che poi la passa al Governo. Con un tavolo con queste tre componenti potrebbe essere più facile, trovare un punto d’incontro su cui costruire la ripartenza. Molte cose non sono considerate, come la salute mentale dei giocatori, dopo 2 mesi di lockdown mettere calciatori insieme dopo questo momento, non è una cosa sensata. Aggiungo che tutto però dovrà essere fatto in assoluta sicurezza, per tutti”.

Cosa consiglia a chi sta male.

:“Quando lo avuto io si sapeva meno rispetto a oggi, sinceramente non sono mai arrivato a sintomi gravi e con l’informazione ho capito che strada stesse prendendo il mio corpo”.

Il suo futuro al Milan.

“La storia della mia famiglia con il Milan è lunga e difficilmente avrà una fine”.

Su chi vincerà il campionato, se dovesse ripartire il campionato.

: “Per la legge dei grandi numeri dico la Lazio”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live