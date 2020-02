Notizie Milan – Lunedì arriva il Toro a San Siro: focus sui match casalinghi

MILANO – Archiviata, male, la pratica derby il Milan può concentrarsi sui prossimi impegni stagionali. Giovedì sarà tempo di Coppa Italia, contro la Juventus, nell’andata di semifinale, della competizione. Lunedì, invece, torna il campionato. Avversario della ventiquattresima giornata di Serie A sarà il Torino di mister Longo. I granata sono alle prese con una brutta crisi, che ha portato all’esonero di Walter Mazzari e l’arrivo dell’ex tecnico del Frosinone. I rossoneri però dovranno fare i conti anche non una statistica non del tutto confortevole. Infatti, fino a questo punto della stagione, il Diavolo in casa a raccolto pochissimi punti: sono soltanto 3 le vittorie tra le mura amiche, contro Brescia, SPAL e Udinese. Cos’ come sono 3 le sconfitte e 5 i pareggi. La squadra di Pioli scenderà in campo anche per invertire questo trend negativo.

