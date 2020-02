Notizie Milan – Lulic dovrebbe tornare a disposizione con i rossoneri

MILANO – La Lazio dovrà fare a meno del suo capitano, Senad Lulic, per almeno un mese. Il bosniaco, infatti, è stato operato alla caviglia e Inzaghi dovrà aspettare ben sei settimane prima di riavere a disposizione l’esterno sinistro. Il numero diciannove biancoceleste dovrebbe tornare in campo il prossimo 5 Aprile, alla trentesima giornata della Serie A, data del match tra la compagine romana e il Milan, allo Stadio Olimpico.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live