Notizie Milan – L’Udinese torna ad allenarsi in vista dei rossoneri

MILANO – Milan e Udinese si affronteranno nel prossimo match di campionato, il primo del girone di ritorno della Serie A, domenica alle ore 12:30. I friulani sono tornati ad allenarsi oggi, dopo la partita persa ieri sera, in Coppa Italia, con la Juventus. Ecco il report odierno dell’allenamento della squadra di Gotti, tratto dal sito internet ufficiale dell’udinese.

Allenamento a ora di pranzo per i bianconeri di mister Gotti, rientrati a Udine nella tarda mattinata di oggi dopo la gara di Coppa Italia giocata all’Allianz Stadium di Torino. Scarico in palestra per giocatori impiegati dal primo minuto contro la Juventus, mentre il resto del gruppo ha svolto una seduta mista con scatti, navette, esercitazioni sulle finalizzazioni e partitelle a tema a campo ridotto.

Domani e sabato la squadra si allenerà sempre alle 12.30, in vista del lunchmatch di domenica al Meazza contro il Milan.