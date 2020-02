Notizie Milan – Longhi: “I primi due goal presi hanno inciso sul morale”

MILANO – Bruno Longhi, noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato del derby di Milano, andato in scena ieri sera. Ecco le sue parole sulla partita tra Inter e Milan.

: «Le reti di Brozovic e De Vrij, all’inizio del secondo tempo, hanno spazzato via le certezze del Milan, che fino a quel momento stava giocando un buon derby. Un epilogo simile non era preventivabile, soprattutto dopo una prima frazione di gioco a favore dei rossoneri, che sono calati nella ripresa,questa è la bellezza del calcio. Il Milan ha sbandato come ha iniziato ad incassare goal, l’Inter ha mostrato maggiore grinta e carattere».

