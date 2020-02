Notizie Milan – L’Inter risponde a Spalletti sulla panchina rossonera

MILANO – Spalletti aveva parlato dell’opportunità di diventare il nuovo allenatore del Milan, subentrando a Marco Giampaolo, la trattativa poi saltò a causa dell’Inter, secondo quanto detto dal tecnico toscano. Proprio per questo motivo allora il Diavolo decide di puntare su Stefano Pioli, libero dopo l’esperienza alla Fiorentina. Non si è fatta attendere, però, la risposta del club nerazzurro, affidata all’Ansa, il clima in vista del derby inizia a surriscaldarsi..

: «Oltre al compenso maturato dal Signor Spalletti, la Società aveva proposto un’ulteriore offerta economica come incentivo all’esodo, che non è stata accolta dall’allenatore».